Son Dakika Haberleri: Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan Ayrıldı

Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan Ayrıldı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Kamerunlu 25 yaşındaki forvet Steve Beleck sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Kamerunlu 25 yaşındaki forvet Steve Beleck sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, yaptığı açıklamada, Beleck'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirterek, bazı oyuncuların da Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduğunu kaydetti.

Yasal süreç ve ihtar döneminin sürdüğünü anlatan Büyükakın, "Maddi sıkıntılarımız da yine ayı şekilde sürüyor. Yönetim olarak ekonomik sorunu çözmek için girişimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok'a 2017-2018 sezonu başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Steve Beleck, 20 resmi maçta 3 gol kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye, Balıkesirspor, Spor
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