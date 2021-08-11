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Steven Berghuis: Feyenoord'dan Ajax'a transfer olan futbolcu ölüm tehditleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
BBC

Steven Berghuis: Feyenoord'dan Ajax'a transfer olan futbolcu ölüm tehditleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu

11.08.2021 13:08
Steven Berghuis: Feyenoord'dan Ajax'a transfer olan futbolcu ölüm tehditleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) iki köklü kulübü Ajax ile Feyenoord arasındaki ezeli rekabet, Steven Berghuis'ın transferinin ardından yargının gündemine taşındı.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) iki köklü kulübü Ajax ile Feyenoord arasındaki ezeli rekabet, Steven Berghuis'ın transferinin ardından yargının gündemine taşındı. Geçen ay Feyenoord'un kaptanıyken Ajax'a transfer olan 29 yaşındaki Berghuis, eski takımının taraftarlarından gelen çok sayıda ölüm tehdidi üzerine suç duyurusunda bulundu.

Hollanda medyasına göre, takım kaptanın ezeli rakibe transfer olmasına hazmedemeyen Rotterdam ekibi Feyenoord'un taraftlarları, Steven Berghuis'ın eşi ve çocuğunu da tehdit etti.

Onlarca tehdit mektbunda, Berghuis'ın doğum günü ve 2021-2022 sezonunda Rotterdam'da Feyenoord ile Ajax arasındaki lig maçının oynanacağı 19 Aralık gününe vurgu yapıldı.

Bazı taraftarlar, ezeli rakip Ajax formasıyla ilk kez 19 Aralık'ta Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda Feyenoord karşısına çıkacak olan Berghuis'ın, doğum gününde, sahada öldürülmesi çağrısında bulundu.

Bazı fanatik taraftarlar da, geçtiğimiz günlerde mafya bağlantılı bir saldırı sonucu öldürülen araştırmacı gazeteci Peter R de Vries ve 4 Mart'ta Amsterdam'da vurulan Ajax tribün liderlerinden Martin van de Pol'un fotoğraflarının yanına Steven Berghuis'ın da yerleştirildiği bir pankart hazırladı.

Şikayet dosyasına, Feyenoord tarafalarlarının, eski kaptanlarını, "iri burunlu ve Yahudi mahkum kıyafeti içinde Davud Yıldızı ile tasvir eden duvar resimleri ile yazdıkları "Yahudiler her zaman kaçar" sloganlarının görüntüleri de eklendi.

Hollanda'da bazı fanatik futbol taraftarları, Amsteram ekibi Ajax'ı, "Yahudi takımı" olarak tanımlıyor. Bazı rakip taraftarlarının Ajax maçlarında Yahudi karşıtı tezahüratlarda bulunması, sıkı sık tartışma konusu oluyor.

Eşine de çok sayıda tehdit ve hakaret mesajı

Feyenoord taraftarları, sosyal medya üzerinden de Berghuis ve eşine çok sayıda tehdit ve hakaret mesajı gönderdi. Futbolcu ve ailesi ile ilgili güvenlik önlemleri alındığı belirtilyor.

Ajax Kulübü Genel Müdürü Edwin van der Sar, Berghuis'ın transferi sonrasında Feyenoord taraftarlarından tepki beklediklerini ancak ölüm tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Van de Sar, Berghuis'ın suç duyurusunu desteklediklerini belirterek, futbolcu ve ailesine yönelik tehditlerin "sınırı aştığını" vurgualdı.

Feyenoord Kulübü de, eski takım kaptanına yönelik tehdit ve hakaret içeren mesajları sert bir diller kınayarak, taraftarlarını, buna son vermeye çağırdı.

Steven Berghuis; Jan Everse, Henk Grot ve Arnold Scholten'den sonra Feyenoord'dan Ajax'a transfer olan 4. futbolcu olmuştu.

Steven Berghuis: Feyenoord'dan Ajax'a transfer olan futbolcu ölüm tehditleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Feyenoord, Rotterdam, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Steven Berghuis: Feyenoord'dan Ajax'a transfer olan futbolcu ölüm tehditleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu - Son Dakika Spor

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