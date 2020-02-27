Steven Gerard'ın takımı Rangers, Braga'yı yenip Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Steven Gerard'ın takımı Rangers, Braga'yı yenip Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı - Son Dakika Spor

Steven Gerard'ın takımı Rangers, Braga'yı yenip Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı

53 dakika önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 32 turu rövanşı, bir karşılaşmayla başladı.

Steven Gerard'ın takımı Rangers, Braga'yı yenip Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı, System.String[]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 32 turu rövanşı, bir karşılaşmayla başladı. İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers, ilk maçta evinde 3-2 mağlup ettiği Portekiz ekibi Braga ile bu kez deplasmanda karşılaştı.


İki tarafın da temkinli başladığı ilk yarının sonlarına doğru Glasgow Rangers penaltı kazandı. Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, 45 1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda rakip kaleciyi geçemedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.


İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Glasgow Rangers, 61. dakikada Ryan Kent'in ağları sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvada adını son 16 takım arasına yazdırdı.


Organizasyonun son 32 turu rövanşı, yarın yapılacak 15 karşılaşmayla sona erecek.


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Glasgow Rangers, Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:22 
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