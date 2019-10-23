Son Dakika Haberleri: Steven Nzonzi: "Club Bruge maçı çok önemli"
Son Dakika Spor Steven Nzonzi: 'Club Bruge maçı çok önemli'

Steven Nzonzi: "Club Bruge maçı çok önemli"

1 saat önce

GSTV'ye konuşan NZonzi, "Tabii burada kaybettik ancak yaptıklarımız yeterli değildi.

Steven Nzonzi:

GSTV'ye konuşan NZonzi, "Tabii burada kaybettik ancak yaptıklarımız yeterli değildi. Birçok fırsat yakaladık ancak sonrasında birkaç kişisel hatadan ötürü kalemizde gol gördük. Ancak, takım olarak iyiydik." ifadelerini kullandı.


"EVİMİZDEKİ BRUGGE MAÇI ÖNEMLİ"


Kalan 3 maç ile ilgili düşünceleri sorulan Fransız orta saha, "Bundan sonraki süreç zor olacak ama kazanmak için fırsatlarımız olacak. Bunun için tüm mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor. Evimizde oynayacağımız Club Brugge maçı çok önemli. Deplasmanda da ne yapacağımızı göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Club Brugge, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:14 
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