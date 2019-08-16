Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:42 Kaynak: DHA
'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul
'a geldi.
Saat 19.50'de Roma
'dan kalkan uçakla saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Steven Nzonzi'yi sarı kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı. Nzonzi, uçaktan çıktıktan sonra yetkililer ile birlikte VIP kapısına yönlenerek, havalimanından ayrıldı. Nzonzi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.
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