Son Dakika Haberleri: Steven Nzonzi, İstanbul'da
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Steven Nzonzi, İstanbul'da

1 saat önce

Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Steven Nzonzi, İstanbul'da, System.String[]
Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.
Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Galatasaray, İstanbul, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:35 Kaynak: AA
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