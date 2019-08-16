Steven Nzonzi İstanbul Havalimanı'na indi
1 saat önce
Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:43 Kaynak: AA
'ın transferi için kulübü Roma
ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul
'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.
Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
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