Steven Nzonzi, neden Galatasaray'da kadro dışı kaldı?

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı. Peki Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasının arkasındaki gerçekler nedir?



Sezon başında Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nzonzi, son zamanlardaki performansının dışında antrenmanlarda gösterdiği tavırlarla Fatih Terim'in sabrını taşırdı.



Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında 5-0 mağlup olunan maçta oyundan alınırken gösterdiği tavırlar Nzonzi'nin sonunu getirdi.



"30 MİLYONLUK FUTBOLCUYUM"



Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyor. Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez "Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum" derken bu disiplinsiz hareketlerin sürmesi ile kadro dışı bırakıldı.



OCAK AYINDA ROMA...



Galatasaray yönetimi ise Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini feshedip futbolcuyu Roma'ya göndermek istiyor. İki sarı kırmızılı kulübün görüşmelere geçtiği ve Ocak ayında Nzonzi'nin Roma'ya gönderilmesi için konuştuğu kaydediliyor.



