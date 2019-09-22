Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"

Fransız futbolcu deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama, "Söylenecek bir şey yok. Yazık oldu, 1 puanla ayrılıyoruz. Bireysel hatalar da yaptık, son bölümlerde fırsatları harcadık. Son 15 dakika bizim de pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik" dedi.