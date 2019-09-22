Son Dakika Haberleri: Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"
Son Dakika Spor Haber

Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"

44 dakika önce

Fransız futbolcu deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama, "Söylenecek bir şey yok. Yazık oldu, 1 puanla ayrılıyoruz.

Steven Nzonzi:

Fransız futbolcu deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama, "Söylenecek bir şey yok. Yazık oldu, 1 puanla ayrılıyoruz. Bireysel hatalar da yaptık, son bölümlerde fırsatları harcadık. Son 15 dakika bizim de pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik" dedi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak'tan "Başkanlığa aday olacak" iddialarına yalanlama!
ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Jean Michael Seri ilk golünü attı Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan'dan o sözlerine açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 23:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Steven Nzonzi: "Son bölümlerde fırsatları harcadık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]