Steven Seagal'e sürpriz

ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum 'da hazırlanan sürpriz karşısında şok oldu. Türk yemekleri yiyen Seagal, akşam yemeğinde lazerle isminin sahile yazıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye 'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, 2 gün İstanbul 'da kaldıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Dün gece Bodrum'a gelen Seagal ilçenin havasına, denizine hayran kaldı. Güneşin doğuşunu izleyen ünlü aktör otelde dinlenmeye çekildi. Seagal'ın onuruna, iş adamı Cihan Ekşioğlu yemek organize etti. Eşi ile birlikte The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli içinde yeni açılan Melengeç isimli restoranın açılışında düzenlenen yemeğe katılan Seagal keyifli vakit geçirdi.SEAGAL GÖZLERİNE İNANAMADI Restoranda kedisine ayrılan masaya geçen ünlü aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal Türk yemeklerinin tadına baktı. Dolma'dan, içli köfteye, Kebap çeşitlerinden, lahmacunai çiğ köfteye kadar tüm yöresel yemeklerin tadına bakan Seagal çifti neredeyse tüm yemeklere hayran kaldı. Yemek esnasında otel yetkilileri tarafından lazerle sahile "Steven Seagal - Erdenetuya Seagal hoş geldiniz" yazısını gören Seagal ve eşi sürpriz karşısında şok oldu. Havai fişekler atıldı, flayboard şovları yapıldı Açılışı yapılan restoranda Seagal için süprizler bitmedi. Canlı müzik eşliğinde Türk arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Seagal dakikalarca havai fişek atıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise flayboard şov yapıldı. Flayboard şovu ayakta izleyen ünlü aktör keyfi bir gece geçirdi. Türkiye'yi çok sevdi The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli CEO 'su Geylan Dursunoğlu böyle bir ünlü ismi otelde ağırladıkları için memnuniyetlerini dile getirerek "çok değerli bir aktör ülkemize geldi. Onu burada ağırlamaktan keyif alıyoruz. Türkiye'de olmaktan çok mutluluk duyuyor. Bir proje için burada ama net olmayan bir proje olduğu için onun adına da konuşmak istemiyorum. Bodrum'un havasını çok sevdi. Türkiye'yi çok seviyor. Türk dostlarıyla beraber geldi. Bizde Türk misafirperverliğini göstererek ülkemize yakışır bir şekilde misafir ediyoruz. Birkaç gün daha burada olacak. Yarın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 'ı ziyaret edecek. Bodrum'u da Steven Seagal'a gezdirecekler. Bildiğim kadarıyla Çarşamba günü ülkemizden ayrılacak" şeklinde konuştu.BODRUM'A HAYRAN KALDI Geylan Dursunoğlu ünlü aktörün Bodrum'a hayran kaldığını ifade ederek "Steven Bodrum'a hayran kaldı. Dün sabah 5'e kadar beraberdik. Güneşin doğuşunu izledi. Bize dövüş teknikleri göstereceğini de söyledi. Bodrum'un havasını çok sevdi, nemsiz olmasına bayıldı. Bizde ülkemizin yöresel yemeklerini ikram ettik. Türk kahvaltısını sunduk kendisine, Akşam'da yöresel yemekler yedirdik. Çok sevdi Türk mutfağını eşiyle birlikte keyifli vakit geçiriyor Bodrum'da" dedi.(Eren Ayhan/İHA)