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Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi oldu - Son Dakika

Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi oldu

05.08.2021 14:35
Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi oldu, System.String[]

Bosch Grubu bünyesinde 25 yıllık kariyerinin ardından, çalışma hayatına farklı açılımlarla devam etme kararı alan, iş dünyasının öncü isimlerinden Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Bosch Grubu bünyesinde 25 yıllık kariyerinin ardından, çalışma hayatına farklı açılımlarla devam etme kararı alan, iş dünyasının öncü isimlerinden Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dalgakıran Grubu'nda üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Faaliyetlerine 1965 yılında İstanbul Karaköy'de 25 metrekarelik alana sahip atölyesinde başlayan, bugün ise dünyada, basınçlı hava sektöründe öncü firmaları arasında yer almak için, üretimine Dilovası'ndaki 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Türkiye ve Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre kompresör üretim tesisinde devam eden Dalgakıran Grubu'nun yeni İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi iş dünyasının öncü isimlerinden Steven Young oldu.

Son olarak Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı görevini yürüten Steven Young, Bosch Grubu bünyesindeki 25 yıllık kariyerinin ardından, çalışma hayatına farklı ve yeni açılımlarla devam etme kararı almıştı. Young, Dalgakıran'daki yeni görevine Ağustos ayı itibarıyla başladı.

Kompresör ve basınçlı hava teknolojilerinde yarım asrı aşkın tecrübe

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan şirketimiz bugün Ar-Ge çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre kompresör üretim tesisine sahip. Kompresör ve basınçlı hava teknolojilerinde Türkiye'nin ilk ve tek Ar-Ge merkezi olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 55 yılı aşkın süredir kompresör sektöründe yer alan şirketimiz, ürün gamına ve güçlü referansları arasına her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya genelinde sektörün en iyi beş ismi arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Dalgakıran, "Ülkemizin en değerli profesyonellerinden Steven Young'ın devraldığı bayrağı Dalgakıran'da daha da yukarılara taşıyacağına yönelik inancımız tam. Young iş hayatındaki engin tecrübesi ve birikimiyle; 850'dan fazla çalışanıyla 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Dalgakıran Grubu'nun hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki ticari ve marka gelişimine büyük katkılar sunacak." açıklamasında bulundu.

Dalgakıran Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young ise "Kariyerimde yeni bir döneme adım atmaktan ötürü çok heyecanlı ve mutluyum. Dalgakıran ülkemizin alanında en önemli şirketi, global arenada mücadele eden önemli bir ismi. Bu büyük değeri global bir markaya dönüştürme, önümüzdeki 10 yılda endüstriyel bir teknoloji şirketi olarak konumlanması vizyonuyla, küresel bir iz bırakmak hedefiyle yeni bir yola çıkıyorum. Türkiye'den bir dünya yıldızı çıkarmak için büyük Dalgakıran ailesiyle bundan sonra el ele, gönül gönüle mutlak başarı için çalışacağım." ifadelerine yer verdi.

İş hayatına 1988 yılında adım attı

İş hayatına 1988 yılında Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başlayan Young, 1994 yılına kadar aynı şirkette, Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezi de dahil, çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendi. Young, 1995 yılında henüz 30 yaşındayken Mannesmann Rexroth Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Steven Young, 2001 yılında Bosch ve Rexroth birleşmesinin ardından Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon A.Ş. Genel Müdürü olarak yeni yapılanmada görevini devam ettirdi. 2011-2014 yılları arasında da Bosch Grubu Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Young, 2015'te ise Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı olarak atandı.

Tüm bunlarla birlikte 2015'te G20/B20 2015 Türkiye İstihdam Görev Ekibi Eşbaşkanlığı'nı da üstlenen Young, 2015'ten itibaren DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini sürdürüyor. 2013-2016 yılları arasında Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Young, aynı zamanda Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD/TCCI (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Kurucular Kurulu Üyesi, Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve 2 çocuk babası olan Steven Young, Türkçe, İngilizce ve Almanca biliyor.

Orta Doğu, Türkiye, Bosch, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi oldu - Son Dakika


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