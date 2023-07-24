"Erdoğan sayesinde" etiketlerini tasarlayarak hükümeti hedef alan Mahir Akkoyun hakkında beraat kararı - Son Dakika
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"Erdoğan sayesinde" etiketlerini tasarlayarak hükümeti hedef alan Mahir Akkoyun hakkında beraat kararı

24.07.2023 15:50

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, yargılandığı davada beraat etti.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, yargılandığı davada beraat etti.

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti

"SUÇ DEĞİLMİŞ"

Akkoyun kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş. Berfin Kaya, Baran Selanik, Özkan Yücel başta olmak üzere destek olup yalnız bırakmayan avukatlara, gazetecilere, sanatçılara kısacası adını sayamadığım herkese teşekkür ederim. Zaten baştan aşağı anlamsız ve dayanağı olmayan bir süreçti ve çıkan bu kararla da tescillenmiş oldu" mesajını paylaştı.

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti

SEÇİM KANUNU'NA MUHALEFETTEN YARGILANDI

Akkoyun'un hazırladığı etiketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde işleyen seçim takvimi sürecinde, nisan ayında sıklıkla kullanıldığı için 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un 61 ve 151/2 maddesi uyarınca yargılandı. Akkoyun, seçim döneminde ilan ve reklam yerleri yasağına uymamak" suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Celal Esen: Sen elinden geleni yaptın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: "Erdoğan sayesinde" etiketlerini tasarlayarak hükümeti hedef alan Mahir Akkoyun hakkında beraat kararı - Son Dakika
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