Son Dakika Haberleri: Stimac resmen Fenerbahçe'de! Lisansı çıktı..
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Stimac resmen Fenerbahçe'de! Lisansı çıktı..

18 dakika önce

Fenerbahçe Beko, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı.

Stimac resmen Fenerbahçe'de! Lisansı çıktı.., System.String[]

Fenerbahçe Beko, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac'a lisans çıkardı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon takım kadrosunda yer aldı.


Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fenerbahçe Beko ile sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.


Daha önce Türkiye'de Eskişehir Basket, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes formaları giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonu Türk Telekom'da tamamlamıştı.


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Fenerbahçe, Türkiye, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:25 
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