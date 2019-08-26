Stimac ve Buva Fenerbahçe ile idmana çıkacak

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2019-20 sezonu için ilk antrenmanını 26 Ağustos Pazartesi günü (yarın) öğle saatlerinde yapacak.



Ekibimiz, çalışmalarının ilk bölümünde 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası maçlarında milli takımlarının formasını giyecek olan Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando de Colo'dan yoksun olacak. Takımımızın bu süreçteki hazırlıklarında, 2019-20 sezonunda A Takım'da yer alacak oyuncularımız Ali Muhammed, Leo Westermann, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Berkay Candan, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Derrick Williams, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı'nın yanı sıra Genç Takım oyuncularımız David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen yer alacak. Milli takımlarda yer alan sporcularımızın yerine bu dönemde Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja, Burak Eşlik ve Oğuz Savaş da Fenerbahçe Beko idmanlarında bulunacak.



Fenerbahçe Beko, 26 Ağustos tarihinde İstanbul'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 13 Eylül tarihine dek Metro Enerji Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda sürdürecek. Ekibimiz, 13 Eylül'de Romanya'nın Cluj kentine gidecek ve burada özel bir turnuvaya katılacak. Organizasyona, Fenerbahçe Beko dışında U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Partizan (Sırbistan) ve Mornar Bar (Karadağ) takımları katılacak. 14 Eylül'de U-Banca Transilvania Cluj Napoca ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, 15 Eylül'de ise Partizan-Mornar Bar eşleşmesinden gelecek takımla final ya da üçüncülük müsabakasına çıkacak.



Fenerbahçe Beko, 16 Eylül tarihini İstanbul'da geçirdikten sonra, bu kez 17 Eylül'de İtalya'nın yolunu tutacak. 19 Eylül tarihinde Treviso'da De'Longhi Treviso Basket ile karşılaşacak ekibimiz, 20 Eylül'de Bologna'ya geçecek ve burada da 20 Eylül tarihinde Segafredo Virtus Bologna'ya rakip olacak.



20 Eylül'deki karşılaşmadan sonra Atina'ya geçecek ekibimiz, 21-22 Eylül tarihlerinde Pavlos Giannakopoulos anısına Atina'da düzenlenecek özel turnuvaya katılacak. Bu organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Panathinaikos OPAP (Yunanistan), Maccabi Fox (İsrail) ve Armani Milan (İtalya) takımları yer alacak. Ekibimizin turnuvadaki ilk rakibi 21 Eylül tarihinde Panathinaikos olacak. Fenerbahçe Beko, turnuvanın son gününde ise Maccabi Fox- Armani Milan eşleşmesinden gelecek takımla final ya da üçüncülük karşılaşması oynayacak.



Ekibimiz, 22 Eylül gecesinde İstanbul'a dönecek ve 26 Eylül'de Gaziantep'in ev sahipliğinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için hazırlıklarını burada sürdürecek. Fenerbahçe Beko, 26 Eylül tarihinde Anadolu Efes ile sezonun ilk kupası için karşılaşarak resmi maç maratonuna başlayacak.



Fenerbahçe Beko'nun hazırlık maçlarının programı şu şekilde:



14.09 U-Banca Transilvania Cluj Napoca – Fenerbahçe Beko (Cluj – maç saati belirlenecek)



15.09 Partizan ya da Mornar Bar – Fenerbahçe Beko (Cluj - maç saati belirlenecek)



19.09 De'Longhi Treviso – Fenerbahçe Beko (Treviso - 20.30 yerel saat)



20.09 Segafredo Bologna – Fenerbahçe Beko (Bologna - 20.30 yerel saat)



21.09 Panathinaikos OPAP – Fenerbahçe Beko (Atina - maç saati belirlenecek)



22.09 Armani Milan ya da Maccabi FOX – Fenerbahçe Beko (Atina - maç saati belirlenecek)