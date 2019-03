Stipe Perica Kasımpaşa'da Devam Etmek İsterim

Kasımpaşa'nın Hırvat forveti Stipe Perica, Kendi fiziğimle benzerlik taşıyan ve gol atan oyuncuları izlemekten hoşlanıyorum. Daha önceleri Ruud Van Nistelrooy'u izlemekten keyif alırdım. Nistelrooy benim için bir idoldü dedi.



Hırvatistan Ligi ekiplerinden Zadar'da forma giyerken Chelsea tarafından keşfedilen ve daha sonra kariyerine Serie A ekiplerinden Udinese'de devam eden Stipe Perica, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa'ya transfer olmadan önce Türk futbolunu takip ettiğini söyleyen Stipe Perica, Birçok maç izledim ve birçok takımı da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarından biliyordum. Türkiye'ye geldiğim zaman stadyumları görünce şaşırmıştım. Gerçekten çok güzel stadyumlar var. Buraya geldiğim için çok mutluyum diye konuştu.



HER TAKIMIN BAŞINA GELEBİLECEK BİR DURUM



Kasımpaşa'nın ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla ilgili de konuşan Perica, Bunlar futbolun bir parçası. Bazen bir maçta 10 pozisyona girip gole çeviremezsiniz. Bazı maçları da pozisyona girmeden tamamlarsınız. Zaten bu sporu bu kadar ilgi çekici hale getiren de bilinmezliği. Bu durumun her takımın başına gelebileceğini düşünüyorum şeklinde konuştu.



FORMUMU YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUM



3 aylık bir sakatlıktan döndüğünü ve eski formunu yakalayıp yeniden goller atmak istediğini vurgulayan Hırvat oyuncu, Benim için zor bir süreç oldu. Başlangıçta 3 aylık bir sakatlıktan döndüm. Şimdi tekrar formumu yakalamaya çalışıyorum. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapıp, yüzde yüzümü sahaya vermeye çalışıyorum. Formumu yakalayıp, buraya alıştıktan sonra goller atmaya ve takıma yardımcı olmaya çalışacağım ifadelerini kullandı.



DAHA FAZLASINI DA YAPABİLİRDİM



Hırvatistan Ligi ekiplerinden Zadar'da forma giyerken Chelsea'ye transferi ve kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Perica, O dönemler çok çabuk geçti diyebilirim. Bir uyandım ve 24 yaşındayım. Uzun süre İtalya'da oynadım. Bir yıl da Hollanda'da forma giydim. Geriye dönüp baktığımda yaptıklarımdan mutluyum. Daha fazlasını da yapabilirim ancak daha azı da olabilirdi. O yüzden hedefim burada da gelişimime devam etmek, iyi oynamak ve gelebileceğim en iyi yerlere gelebilmek dedi.



MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLMEK HAYALLERİMDEN BİRİSİ



Stipe Perica, Türkiye'ye transfer olduğu dönemde Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Vida ile konuşmadığını sözlerine eklerken, Buraya gelirken Vida ile konuşmadım ancak Vida'yı tanıyorum. Vida, Dinamo Zagreb forması giyerken karşılıklı oynamıştık. Milli takımda oynayabilmek benim gerçekleştirmek istediğim hayallerimden bir tanesi. Fakat bunu gerçekleştirebilmek için oynamaya, kendimi geliştirmeye devam etmem lazım. Bunları yapabildikten sonra da milli takımda oynamak istiyorum diye konuştu.



KASIMPAŞA'DA DEVAM ETMEK İSTERİM



Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Perica, kariyerine lacivert-beyazlı ekipte devam etmek istediğini belirterek, Gerçekten burada kalmak çok iyi olurdu. Burada kalmayı çok isterim. Hem ligi hem takımımı çok sevdim. Bulunduğumuz tesisler, burada futbol için her şey olağanüstü durumda. O yüzden burada kalmak isterim. Bir önceki formuma dönüp, kendimi göstermek ve devam etmek istiyorum şeklinde konuştu.



FUTBOLSEVER OLARAK BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBETMESİNİ DİLERDİM



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan 24 yaşındaki Hırvat forvet, Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bir futbol izleyicisi olarak yarışın son haftalara kadar gidebilmesi için Başakşehir'in puan kaybetmesini dilerdim. Çünkü; bu şekilde yarış daha enteresan olacaktır. Ancak bununla çok ilgilenmiyorum. Ben kendi takımım, Kasımpaşa'nın oralarda olmasını isterim. O yüzden tek ilgilendiğim şey takımımın olduğu konum ve gideceğimiz yol ifadelerini kullandı.



KARŞIMDAKİ OYUNCU KİM DİYE ÇOK FAZLA DÜŞÜNMÜYORUM



Sahaya çıktığı zaman kendi oyununa odaklandığına dikkat çeken Perica, şöyle konuştu; Genellikle saha içerisinde kendi oyunuma konsantre oluyorum. Kendi oyunuma odaklanıyorum. Yapmam gereken de bu. Oynadığım oyuncuya, kime karşı oynuyorum ya da o oyuncu kim diye çok fazla düşünmüyorum. Dünyanın en iyi defans oyuncularına karşı da oynadım. Öğrendiğim şey, kendi oyunumu düşünmem. Ben bir hücum oyuncusuyum. Kendi görevlerimi yerine getirip, kendi oyunumla ilgilenmeliyim.



İDOLÜM RUUD VAN NİSTELROOY'DU



Dünyada birçok forvet oyuncusunu takip ettiğini ifade eden Perica, Kendi fiziğimle benzerlik taşıyan ve gol atan oyuncuları izlemekten hoşlanıyorum. Daha önceleri Ruud Van Nistelrooy'u izlemekten keyif alırdım. Benim için bir idoldü. İtalya'da da Luca Toni'nin neredeyse attığı bütün golleri izledim. Şimdi izlemekten zevk aldığım oyunculardan birisi de Higuain. Çünkü gole oldukça yakın bir oyuncu, Harry Kane ismini de söyleyebilirim dedi.

