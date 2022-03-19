Stjepan Tomas: "Ben bu takıma inanıyorum" - Son Dakika
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Stjepan Tomas: "Ben bu takıma inanıyorum"

19.03.2022 19:08

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, sahalarında aldıkları 2-0'lık Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını ancak mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Ben bu takıma inanıyorum" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, sahalarında aldıkları 2-0'lık Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını ancak mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Ben bu takıma inanıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, açıklamalarda bulundu. Tomas, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "İlk devrede Alanyaspor'un nasıl oynayacağını biliyorduk. Top onlarda kaldı, merkezi kapatıp hızlı hücuma gitmek istiyorduk. İlk devrede iyi de yaptık. Pozisyon da yakaladık ama sonuçlandıramadık. Gol de atmıştık ancak ofsayt sebebiyle iptal olunca motivasyonumuz bozuldu. İkinci devrede risk aldık. 3-4-1-2'ye döndük. Mücadele ettik, pozisyona da girdik ama maalesef olmadı. Önümüzde 8 maç var. Ben bu takıma inanıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak. Bu takım iyi bir takım. Golleri basit hatalarla yedik. Devam edeceğiz, çalışacağız" şeklinde konuştu.

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Stjepan Tomas: Ben bu takıma inanıyorum
Stjepan Tomas: Ben bu takıma inanıyorum
Stjepan Tomas: Ben bu takıma inanıyorum

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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