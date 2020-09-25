Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım - Son Dakika

Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Takımın performansı 2-3 hafta sonra istediğimiz yerde olacak ancak bize acil 3 puan lazım" dedi.

Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Takımın performansı 2-3 hafta sonra istediğimiz yerde olacak ancak bize acil 3 puan lazım" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da karşılaşmanın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Stjepan Tomas, takımın son durumunu değerlendirdi. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tomas, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirterek, "İki haftada 0 puan aldık. İlk maçı nasıl kaybettiğimizi biliyorsunuz. Orada en az 1 puanı hak etmiştik. Kasımpaşa maçına ise kötü başladık, sonra toparladık, oynamaya başladık, pozisyona girdik. 1-1 yapabilseydik belki maçı çevirebilirdik. Maalesef olmadı, kaybettik. Bu hafta içinde iyi çalıştık. Alanya karşısına çıkacağız, çok önemli bir maç, bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız ve bu maçta 3 puanı alacağız. İstatistiklere bakınca topa sahip olmada, ceza sahası içerisinde olmada öndeyiz. Pozisyon üretiyoruz ama gol atamıyoruz. Bu durumu çözeceğiz" diye konuştu.Zamana ve puana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Hırvat teknik adam, "Takımın performansı istediğim seviyeye tam gelmedi. 2-3 hafta sonra istediğimiz seviyede olacak. Ama bize acil 3 puan lazım. 3 puanı Alanyaspor maçında alırsak her şey değişecek. Transfer çalışmaları devam ediyor; kaliteli 2-3 oyuncu getirmeye çalışıyoruz. Planladığımız transferlerde 2 yabancı oyuncu geldiğinde takımdaki yabancı kontenjanında fazlalık olacağından iki yabancı futbolcuyu göndermek için planlamamızı yaptık" ifadelerini kullandı.


Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım
Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör, Çaykur Rizespor, 112 Acil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım - Son Dakika Spor

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