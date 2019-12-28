Stjepan Tomas: "Bu takım ligde kalacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Stjepan Tomas: 'Bu takım ligde kalacak' - Son Dakika Spor

Stjepan Tomas: "Bu takım ligde kalacak"

6 saat önce

Galatasaray deplasmanında 5-0 mağlup olarak sezonun ilk yarısını tamamlayan Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından konuştu.

Stjepan Tomas:

Galatasaray deplasmanında 5-0 mağlup olarak sezonun ilk yarısını tamamlayan Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından konuştu. Tomas bu takımın ligde kalacağını söyledi.


Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 5-0 kaybeden Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Farklı bir yenilgi beklemediklerini söyleyen Tomas, "Futbolda bunlar olabiliyor. Erken gol yemek bizim için kötü oldu. Erken gol olunca moral bozuldu. İlk 45 dakika kötü oynadık. İkinci yarıda daha farklı oynadık, pozisyon bulduk ama bizim sıkıntılarımız final paslarını sonuçlandırmada oldu. Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize'de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi
Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
04:59 İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi... - Son Dakika Spor
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Stjepan Tomas: "Bu takım ligde kalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]