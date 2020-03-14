Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı - Son Dakika Spor

Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı

7 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Artık teknik direktör olarak kariyerine devam eden 44 yaşındaki Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandı. Son maçta Sivas ile berabere kaldı. Önemli maç ancak Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maç da önemli olacak. Onun sonucuna da bağlı. Galatasaray da iç sahada kazanmak isteyecek, Beşiktaş da formda. Kritik maçlarda sonuçlar belli olacak" ifadelerini kullandı.

"YARIŞIN İÇİNDE 4 TAKIM VAR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Tomas, "Yarışın içinde 4 takım var. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile Sivasspor'un fikstürüne bakınca o da bu işin içerisinde" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stjepan Tomas'ın açıklamaları


- İstanbul
Stjepan Tomas, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
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