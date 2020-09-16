SPOR Stjepan Tomas: İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz

Doğancan İLEK/ RİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçıyla ilgili, 'Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik, İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mavi-yeşilli ekipte teknik direktör Stjepan Tomas, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçı öncesinde eksikleri olmadığını söyleyen Tomas, "Kasımpaşa'da iyi bir takım. İlk maçı kaybettiler. Bu maça konsantre olacaklar. Biz Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. Takımımız iyi çalışıyor. İnşallah bu hafta 3 puanla döneceğiz. Bizim eksiğimiz yok. Meriah geldi; kadroda olacak. İsmael Diomande, İstanbul'da tedavisine devam edecek. Diomande, 2-3 hafta olmayacak" dedi.

Transfer çalışmalarına değinen Tomas, "Menajerimiz Yılmaz Bal İstanbul'da uğraşıyor. Bir iki gün içerisinde yeni transfer bekliyoruz. Bir stoper, bir orta saha, forvete bir oyuncu alacağız" ifadelerini kullandı.

"MURİÇ 18-20 GOL ATAR"

Vedat Muriç'i Okan hocayla Rizespor'da çalışırken tanıdığını belirten Tomas "İtalya ligi için şu an hazır. Bu sene 18-20 gol atar" dedi.

"HAKEMLER ÇOK DİKKAT ETSİNLER"

Hakemlerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Tomas, "Pandemi dolayısıyla uzun zaman maç yönetmedikleri için belki hakemlerin performansı düştü. İleriki maçlara çok dikkat etsinler. Biz çok çalışıyoruz, emek veriyoruz yapılan hatalar maçı çok etkiliyor" diye konuştu.