Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Stjepan Tomas: 'Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz' - Son Dakika Spor

Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz"

7 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tur atladıkları Eyüpspor maçı sonrası, "Zor bir maç oldu.

Stjepan Tomas:

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tur atladıkları Eyüpspor maçı sonrası, "Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2 berabere tamamlandı. Bu sonuçla adını Son 16 Turu'na yazdıran Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonu açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını belirten Tomas, "3-0'lık skor futbolcuların konsantrasyonuna yansıdı. Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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