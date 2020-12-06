Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından

06.12.2020 16:29

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Atılay Canel, ligde 3 maç aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Atılay Canel, ligde 3 maç aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "İki maç deplasmanda, bir maç ise içeride beraberliğimiz vardı. Artık bunu kırıp galip gelmek istiyorduk. Sahada arkadaşlarımız elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki hakem kararlarına eleştiride bulunan Atılay Canel, "Bize çok basit gösterilen sarı kartlar vardı. Rakibe gösterilmeyen kartlar oldu. Sakatlanan 2 arkadaşımız var. Bu yüzden maçın ikinci yarısında toparlanamadık." diye konuştu.

Atılay Canel, iç saha maçlarını farklı statlarda oynamalarıyla ilgili, "Artık göçebe gibi dolaşmak istemiyoruz. Vefa Stadı'nda alt liglerde maçlar yapılıyor. Süper Lig'de de oynanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise iki basit gol yiyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.

Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Tomas, "Maça kötü başladık. Basit bir gol yedik. Sonra durumu 1-1'e getirdik. İyi oynamaya başladık ancak ikinci golü de basit yedik. İkinci devrede toparlandık, topu üçüncü bölgeye getirdik ama pozisyon oluşturamadık. Ortaları iyi açamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda toparlanacağız. Eksiklerimiz vardı. Boldrin'in yokluğunu çok hissettik. Göztepe maçında inşallah daha iyi olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu 2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı
Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi         
16:53
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü         
14:57
Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı         
14:49
Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?         
13:48
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 17:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei