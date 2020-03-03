STK Başkanlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK Başkanlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

STK Başkanlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Çorlu'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'a İdlib şehitleri için taziyelerini bildirirken Bahar Kalkanı Harekatı için desteklerini iletti.

STK Başkanlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Çorlu'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'a İdlib şehitleri için taziyelerini bildirirken Bahar Kalkanı Harekatı için desteklerini iletti.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan Meclis Başkanı Mustafa Yavuz Akın, Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna ve ilçedeki esnaf odalarının başkanları ile Çorlu TSO Genel Sekreteri İbrahim Karağöz, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'a İdlib şehitleri için taziye, Bahar Kalkanı Harekatı için ise destek amaçlı olarak ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi.


İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için taziyenin ve Bahar Kalkanı Harekatı'na desteğin konuşulduğu ziyaretten dolayı Çorlu 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da Çorlulu başkanlara teşekkürlerini sundu. - TEKİRDAĞ

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:46 Kaynak: İHA
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