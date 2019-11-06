Son Dakika Haberleri: STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
Son Dakika Güncel STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

STK başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Yılmaz Sağın'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Eğitimde yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, önümüzdeki hafta kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretten dolayı başkan Toğrul'a ve Sağın'a teşekkür eden Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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