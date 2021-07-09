STK Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in Başkanlığında Düzenlendi - Son Dakika

STK Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in Başkanlığında Düzenlendi
09.07.2021 05:08
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi. AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Sayın Valimiz Mehmet Makas, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Güni ve ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda; sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar üzerinde görüş alış verişinde bulunularak, sivil toplum kuruluşlarının istek ve talepleri değerlendirildi.
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