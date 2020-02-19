STK gemileri, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrupalı sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler, Akdeniz'in orta kesimi ve Libya açıklarında 395 düzensiz göçmeni denizde kurtardı.



Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) Twitter'dan yaptığı paylaşımda, MSF ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, ilk operasyonda 84 kişiyi, son 48 saatte de önce 98, ardından da 92 düzensiz göçmeni daha denizde zor koşullarda botlardan kurtardığı belirtildi.



Ocean Viking, üç operasyonda toplam 274 düzensiz göçmeni güvertesine alırken, Alman STK'lere ait gemilerden Sea Watch 3 de Libya açıklarında 121 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 121 kişiden 19'unun kadın, 8'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

MSF'den yapılan bir başka paylaşımda ise Avrupa Birliğinin (AB) Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan "Sophia Operasyonu"nu sona erdirme kararı eleştirilirken; AB'ye insan hayatına öncelik vermesi çağrısı yapıldı.

STK'ler düzensiz göçmenleri, İtalya ve Malta'ya götürmek istiyor

Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtaran STK'ler, orta Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri, güvenli bulmadıkları gerekçesiyle, Libya'ya değil coğrafi olarak bölgeye en yakın AB ülkeleri İtalya ve Malta'ya götürmek istiyor.

Ancak, AB ülkeleri arasında düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusunda yaşanan aksaklıklar ve anlaşmazlıklar, kurtarılan düzensiz göçmenlerin zaman zaman STK gemilerinde denizde uzun süre bekletilmesine neden oluyor.