Son Dakika Haberleri: STK'lar Biga için toplandı
Son Dakika Güncel STK'lar Biga için toplandı

STK'lar Biga için toplandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sivil toplum kuruluşları, (STK) Sivil Toplum Platformu (STP) toplantısında bir araya geldi.

STK'lar Biga için toplandı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sivil toplum kuruluşları, (STK) Sivil Toplum Platformu (STP) toplantısında bir araya geldi.

Toplantıların 148'incisi, İlçe Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, ilçenin kırsal mahallelerinde el emeği ile üretim yapan kadınlara yönelik uygun bir günde pazar yeri kurulması ve Biga'nın turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Çanakkale Rehberler Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, burada yaptığı konuşmada, Biga'nın çok değerli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin turistik mekanlarından da bahseden Müşterioğlu, şöyle konuştu:

"Nilüfer Gölü doğa ve alternatif turizm için parlayan elmaslar değerinde olan yerlerdir. Oraya araçla gitmeyi düşünmüyoruz, amaç, yaklaşık 1 kilometre mesafeden yürüyerek merak ve gizem içerisinde yaklaşıp muhteşem manzarayı konuklarımıza göstermektir. Biga'nın turizmci gözü ile ön plana çıkarılabilecek yerlerinden Parion Antik Kenti ise geleceğin Efes'idir. Biz buraya bu değerle bakıyoruz. Biga'nın gelişimi ivme kazanacaktır. Geleceğin Kuşadası olacaktır. Gelecek yıl ziyarete açılabilecek durumdadır antik kentimiz, kazılar devam ediyor. Eğer Biga hazır olursa bizlere destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları olursa bundan sonraki çalışmalarımızı baş başa verip hızlandırabiliriz."

Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilisli vatandaş, askerdeki anısı yüzünden 55 yıldır çay içmiyor
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararına sivil toplum kuruluşları itirazda bulundu İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: STK'lar Biga için toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]