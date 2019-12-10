STK'lar Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı ortak basın açıklaması yaptı

Erzincan'da Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi haftası kapsamında bir araya gelen Sivil Toplum Platformu üyeleri Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı ortak basın açıklaması yaptılar.



Erzincan Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Sivil Toplum Platformu üyeleri Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi haftası kapsamında Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı basın açıklaması yaptılar. STK'lar adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Erzincan 1 Nolu Şube Başkanı Nebi Gül, konuşmasına Şırnak'ın İdil ilçesindeki şehitlere rahmet dileyerek başladı. Gül, "ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir" dedi.



"70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor"



Filistin halkının 70 yıldır işgal güçlerin soykırımına maruz kaldığına değinen Gül konuşmasına şöyle devam etti:



"Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/ YPG 'nin de, IŞİD 'in de arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batı'da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor. İslam dünyası ise Sykes-Picot düzeniyle birbirine düşman kılınmış, etnik, dini, mezhebi fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçlarını yaşıyor. Filistin halkı, 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kalıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız." - ERZİNCAN