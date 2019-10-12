Son Dakika Haberleri: STK'lar ile birlikte çalışıyoruz
Son Dakika Güncel STK'lar ile birlikte çalışıyoruz

STK'lar ile birlikte çalışıyoruz

10 dakika önce

Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

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Ziyaretleri nedeniyle BASİFED yönetimine teşekkür eden Başkan İduğ,"Aslında en büyük görev sivil toplum kuruluşlarında yer almaktır" diyerek STK'ların önemine dikkat çekti. Bornova'yı kentteki tüm aktörlerle birlikte büyüteceklerini ifade eden İduğ, "Belediyeler sizlerle işbirliği içinde olduğunda kentlerimiz daha da gelişecektir. Bu anlayışla Bornova Belediyesi olarak STK'lar ile birlikte pek çok projeye imza atacağız" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Seda Kaya Ösen ise iş dünyasından gelen isimlerin siyesette ve böylesi görevlerde yer almasının anlamlı olduğunu belirterek, "Siz bizlere de örnek oldunuz. Arkanızdan daha fazla iş insanının geleceğine inanıyoruz" dedi.

Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
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