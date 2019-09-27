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STK'larda iklim değişimine dikkat çektiler

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Çevre ve Yaşan Hakkı Platformu, tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için afişler ve pankartlarla basın açıklaması yaptı.

STK'larda iklim değişimine dikkat çektiler, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Çevre ve Yaşan Hakkı Platformu, tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için afişler ve pankartlarla basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan HAYTAP Düzce Temsilcisi Neşe Perihan Kulak "Yaşanan sel felaketi iklim değişimlerinin bir sonucudur" dedi.


Düzce Kent merkezinde yapılan basın açıklamasına HAYTAP Düzce Temsilciliği'nin yanı sıra STK temsilçileri katıldı. Platform adına açıklama yapan HAYTAP Düzce Temsilcisi Neşe Perihan Kulak tüm dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin acil önem alınması gereken konuların en başında geldiğini belirterek "Tüm canlı yaşamın üzerinde olumsuz etkiler oluşturan bu sorun, maalesef en az zarar veren yoksul ülkelerde, en büyük zararını gösterecek ve tabii ki birçok canlı türünün soyu tükenecek. Bir küçücük öğrenci Greta Thunlerg'in başlattığı protesto, Dünyanın her tarafına yayılarak, özellikle gençlerin gelecek güvencesi isteğiyle bütünleşiyor" dedi.


Betonlaşmadan, orman yangılarına, madem ocaklarından, hidroelektrik santrallerine, zirai ilaçlardan, tekstile, tarım ve hayvancılıkta kullanılan her ürüne kadar yanlış uygulama, kullanım ve politikaların dünyayı yok ettiğini belirten Neşe Perihan Kulak; "İlimizde yaşanan felaketler çok küçük bir örnektir ve gelecekte olacak büyük felaketlerin habercisidir maalesef. Ülke genelinde yaşanan sel felaketleri çölleşme ile paralel devam ederek artmaktadır" diye konuştu. - DÜZCE

Neşe Perihan Kulak, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:09 Kaynak: İHA
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