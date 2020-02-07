STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (2) - Son Dakika

STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (2)

20 dakika önce

İstanbul'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Muhafızı" olarak tanınan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin lideri Şeyh Raid Salah'a getirilen yasaklara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

İstanbul'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Muhafızı" olarak tanınan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin lideri Şeyh Raid Salah'a getirilen yasaklara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

"Bu hukuki değil siyasi bir dava"

Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka da Salah'ın vaazlarında okuduğu ayet ve hadislerle makalelerinden dolayı "şiddete teşvik" ile suçlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zabarka, Salah'ın çok ciddi bir baskıya maruz kaldığını vurgulayarak, ev hapsinde kaldığı süre boyunca telefon, internet kullanması ve herhangi biriyle görüşmesinin yasaklandığını ifade etti.

Raid Salah'a yöneltilen suçlamalardan birinin de insanları Mescid-i Aksa'ya çağırmak olduğunu aktaran Zabarka, İsrail'in bu çağrıyı "teröre destek vermek" olarak yorumladığını ve bunun hukuk dışı bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

İsrail'in, Salah üzerinden İslam dininin değerlerini yargılamaya kalktığını belirten Zabarka, davanın çok haksız olduğunu ve sadece konuşma, yazma eyleminden dolayı kimsenin yargılanmaması gerektiğini vurguladı.

STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek (2)

Şeyh Raid Salah, Filistin, İstanbul, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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