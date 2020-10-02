STK'lardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

STK'lardan Azerbaycan'a destek

ADIYAMAN - Genç Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği Azerbaycan'a destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, sendika yönetimi, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a destek açıklaması geldi. Azerbaycan'a destek olmak amacıyla düzenlenen basın açıklamasını okuyan Genç Memur- Sen Adıyaman Temsilcisi Mücahit Tekin, "Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken, bizlere de dünya beşten büyüktür diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda otuz senedir Kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği de her nasıl istiyorlarsa öyle olur" diye konuştu.