STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

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STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:04 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
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