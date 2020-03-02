STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın açıklamasına katılan STK temsilcileri

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun'un bildiriyi okuması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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