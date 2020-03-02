STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

6 saat önce

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Niğde

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ise Oda binasında STK'lerin desteğiyle yaptığı açıklamada, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna işaret eden Katırcıoğlu, "Türk Devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulunuldu.

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

Bahar Kalkanı Harekatı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:47 Kaynak: AA
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