STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ADANA - Son Dakika

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ADANA

6 saat önce

Adana Sanayi Odası'ndaki basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması, dua edilmesi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın açıklaması Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı ADANA - Adana'da, oda, borsa, mesleki ve sivil toplum örgütleri, Suriye'nin...

Adana Sanayi Odası'ndaki basın açıklamasına katılan STK temsilcileri

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması, dua edilmesi

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın açıklaması

Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı ADANA - Adana'da, oda, borsa, mesleki ve sivil toplum örgütleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısını kınadı ve Bahar Kalkanı'na yaptıkları ortak basın açıklamasıyla destek verdi.

Adana Sanayi Odası'nda bir araya gelen STK'lar, İdlib'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu, dua etti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, STK'lar adına yaptığı açıklamada, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını kaydetti.

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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