STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek
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TSO'da bir araya gelen STK temsilcileri Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas'ın basın açıklaması okuması BİNGÖL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Bingöl'de ortak...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:18 Kaynak: AA
TSO'da bir araya gelen STK temsilcileri
Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas'ın basın açıklaması okuması BİNGÖL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Bingöl'de ortak basın açıklaması yaptı.
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