STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

6 saat önce

TSO'da bir araya gelen STK temsilcileri Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas'ın basın açıklaması okuması BİNGÖL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Bingöl'de ortak...

TSO'da bir araya gelen STK temsilcileri

Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas'ın basın açıklaması okuması BİNGÖL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için Bingöl'de ortak basın açıklaması yaptı.

STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız
İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:46:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]