STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2) - Son Dakika

Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri

Bölgelerle canlı bağlantılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına tepki göstermek üzere TOBB İkiz Kuleler 'de ortak açıklama yapıldı. (2)