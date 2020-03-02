STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2) - Son Dakika

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Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri Bölgelerle canlı bağlantılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:49 Kaynak: AA
Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri
Bölgelerle canlı bağlantılar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına tepki göstermek üzere TOBB İkiz Kuleler 'de ortak açıklama yapıldı. (2)
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