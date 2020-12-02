STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1) - Son Dakika

STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)

02.12.2020 11:57
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1), System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke ve milletin gözbebeği olarak nitelendiren Hisarcıklıoğlu, "Ordumuz ülkemizin ve milletimizin şerefidir. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlerin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye'deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK'ya müteşekkir olduklarını söyledi. "Asker millet" anlayışının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Su uyur düşman uyumaz" atasözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Düşman uyumuyor. Ordumuz tüm unsurlarıyla devamlı teyakkuz halinde. Onun için de biz hem vatandaş olarak hem de iş yaparken bu ülkede yaşamaktan dolayı rahatız. Ordumuz NATO'nun en güçlü ordularından biri. NATO'daki sorumluluklarını harfiyen yerine getiriyor. NATO ittifakında ordumuzun anlamı çok iyi bilinmektedir. NATO Karargahı'nda olduğu gibi NATO operasyonlarında da güvenilir bir ortak olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı verdiniz, biz de vatandaş olarak bundan büyük memnuniyet duyduk. Suriye'ye ilaveten Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Katar'da, şimdi de Karabağ'da bu milleti gururlandırdınız."

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarıyla duydukları gururu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Ordu bizim ülkemizin gözbebeği. Ülkemizin ve milletimizin şerefi. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, kendilerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de aynı duyguları taşıdıklarını belirterek, "Güçlü ordu, güçlü millet el ele. En güzeli bu" diye konuştu.

"Ordumuzla gurur duyuyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, aynı duygulara sahip olduklarını belirtti. Atatürk'ün "iç cepheyi sağlam tutmalıyız" vurgusunu hatırlatan Arslan, şunları söyledi:

"Ne yapıp edip içerideki dayanışmayı, birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Böyle bir anda, ordumuzun ve Bakanlığımızın hak etmediği bu tür ifadelerden dolayı gerçekten çok üzgünüz. Milletimiz inanıyorum ki asla kabul, tasvip etmiyor. Bunun için zatıaliniz, komutanlarımız hiç moralinizi bozmayın. Milletimiz sizinle beraber. Bu milleti sadece bu topraklarda değil, bölgemizde de en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu tür konuşmaları, suçlamaları asla ciddiye almayacaksınız. Elbette ki gereği yapılacak ama bu suçlamalar sizi asla yolunuzdan, mücadelenizden vazgeçirmemeli. Tam tersine daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Millet olarak ordumuzla gurur duyuyoruz, tüm komutanlarımıza başarılar diliyoruz."

TİSK Başkanvekili Celal Koloğlu da Elazığlı olduğunu belirterek, memleketinde kullanılan "Ordumuzun ve sayın komutanlarımızın Allah'ına kurban" ifadesini hatırlattı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ardından söz alan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, sendika olarak "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

"O darphane henüz icat edilmedi"

TSK'yı kayıtlı tarihin en eski kurumlarından biri olarak nitelendiren, ordunun başarılardan örnekler veren Soydan, "Ben Türk ordusunu ne satın alacak paranın ne de o parayı basacak darphanenin henüz icat edilmediğini düşünüyorum. Biz örgütlü olduğumuz TSK'nın fabrikaları üzerinden nişan alınıp ne ordumuza ne de fabrikalarımıza ateş ettirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin canını sadece vatanı ve milleti için feda edeceğini belirtti. Söz konusu ifadeler nedeniyle TSK personelinin moralini bozmaması gerektiğini dile getiren Yalçın, şunları söyledi:

"Söylemlerde çok daha sorumlu davranılması gerekiyor. Söylemlerle insanların moralini bozmak değil, tam tersine şevkini artırmak gerekiyor. Siz hem Doğu Akdeniz'de, Libya'da hem Azerbaycan'daki fonksiyonlarınızla milletinin heyecanını, umudunu artırdınız. Biz söz konusu ifadeleri çok çirkin ve saygısızca ifadeler olarak görüyoruz. Bu ziyaretimiz bir destek ziyaretidir. Dolayısıyla moral bozmaya gerek yok. Bunlar bizi yıldırmaktan ziyade daha da sorumluluğumuzu artırıyor."

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar yanındayız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de Türkiye'nin değerleriyle bütünleşmiş önemli bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti. Bu coğrafyada var olmanın temelinde güçlü ordunun geldiğini vurgulayan Kahveci, "Bunu her vatandaşımızın idrak etmesi, bu noktada hassasiyet göstermesi lazım. Zaman zaman böyle lüzumsuz çıkışlar yapanlar oluyor ama şunu bilin ki Türk milleti bunların hiçbirini kale almıyor. Söz söylerken sözünüzün nereye gideceğini iyi hesaplayacaksınız. Bu ordu Türklerin kurduğu bütün devletlerde üzerine titrenmiş, ehemmiyet verilmiş, imtina gösterilmiş, peygamber ocağı olarak nitelendirilmiş aziz bir ordudur. Askerine 'Mehmetçik' diyen başka bir ordu var mı? Dolayısıyla bu değerleri görmeden gelişigüzel hadsizlik yapmak bir siyasetçiye yakışan bir davranış değil. Bunların Türk toplumunda bir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar yanındayız. Toplumun kanaati ve hassasiyeti budur. Bugün sizleri ziyaret etmemizin ana sebebi bu konudaki hassasiyetlerimizi ve sizlere olan desteğimizi dile getirmek içindir." - ANKARA

STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1)

Türkiye, toplum, Bakan, TSK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1) - Son Dakika


Son Dakika

BionTech'in CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk açıklama: Son derece titiz çalıştık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azalırken, ithalat yüzde 16,07 arttı Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azalırken, ithalat yüzde 16,07 arttı         
11:53
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Başkanlık seçimini kaybeden Trump, 2024'te yeniden aday olacak Başkanlık seçimini kaybeden Trump, 2024'te yeniden aday olacak         
11:12
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı         
09:51
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei