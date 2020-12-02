STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2) - Son Dakika

STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2)

02.12.2020 12:03
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2), System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin, "Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin, "Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlerin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere de katıldı.

Dayanışma içinde olunmasının önemine değinen Bakan Akar, "İyi işlerde birbirimizi teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Amacımız, görevimiz bu, millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu şekilde çalışanlardır" diye konuştu.

Akar, herhangi bir ayrımcılığın zafiyete neden olacağına vurgu yaparak, "Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu konularda dayanışmamızı her zamankinden daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Bölgesel olarak kritik bir dönemden geçildiğini, korona virüs salgınının söz konusu ortamı daha da hassas hale getirdiğini belirten Bakan Akar, "Böyle bir ortamda ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için karada, denizde, havada işimiz çoğaldı. Onun için biz herhangi bir şekilde bu enerjiyi azaltıcı değil, artırıcı girişimler bekliyoruz. Bu manada sözle, fiille destek bekliyoruz ki buradaki faaliyetlerimiz daha başarılı şekilde yerine getirilebilsin" diye konuştu.

Yoğun faaliyetlerden dolayı TSK personelinin evlerine uğrayamaz hale geldiğini dile getiren Akar, "Genelkurmay Başkanı'ndan en kıdemsiz personeline kadar herkes kendisine verilen görevi proaktif şekilde yerine getirmenin gayretini gösteriyor. Bu milletin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi egemenliğimiz ve bağımsızlığımız, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğidir" dedi.

Akar, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye'ye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı gereken ne varsa şimdiye kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ordumuz samimiyetle, ciddiyetle vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. Binlerce yıllık tarihimizden aldığımız milli, manevi, mesleki değerlerimiz var. Bu değerlerimize halel getirmeden, ilkeli bir şekilde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Şiddetle kınıyor, reddediyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere de tepki gösteren Akar, şunları söyledi:

"Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. TSK mevcut çerçevede hukuk nizamı içinde yapılması gerekeni yapıyor. Şeffaflık had safhada. Her şeye açık. Devletin ilgili, yetkili kurumları her an gelip her şeyi denetleyebilir. Her şey açık, saklı-gizli bir şey yok. Fakat buna rağmen bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten bizi üzüyor."

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "marifet iltifata tabidir" sözünü hatırlattı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bu bizim için çok önemli fakat buna rağmen böyle arada sırada da olsa birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanmaları çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz."

"Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA

STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2)
STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2)

Hulusi Akar, Adalet, Bakan, TSK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika STK'lardan Bakan Akar ve TSK'ya destek ziyareti (2) - Son Dakika


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