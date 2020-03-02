STK'LARDAN BARIŞ KALKANI'NA DESTEK - Son Dakika

SİVİL toplum kuruluşları, 81 ilde aynı anda Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, Türkiye Gençlik STK'LARI Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Ali Kurt ve Milli İrade Platformu'ndan Mehmet Güney İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulundu. Programa çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Basın açıklamasını yapan Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, şunları söyledi: "Sivil toplum kuruluşları olarak, hayati bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, aynı zamanda bölgemizde barışın tesisi ve muhafazasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürüttüğümüz mücadelenin, geçmişte olduğu gibi bugün de devlet-millet bütünleşmesiyle, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Son günlerde İdlib'de yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bugün ordumuzun Suriye'de milli güvenliğimizi muhafaza etmenin yanında yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla uluslararası hukuka uygun şekilde bulunmasını önemsiyoruz. Biliyoruz ki Suriye'de yaşanan gelişmeler ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Bugün 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapan ülkemizin sınırlarına 1,5 milyon Suriyeli'nin daha gelmiş olması, bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Suriye topraklarından ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleye nasıl destek verdiysek, Bahar Kalkanı Harekatını da aynı şekilde destekliyoruz."

"Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz." diye Akbulut, konuşmasına şöyle devam etti: "Biliyoruz ki Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimizi yok saymak anlamına gelmektedir. Çeşitli ülkelerin terörist gruplar lehine yaklaşımları ve bölgesel istikrarsızlığı desteklemeleri, bu mücadeleyi çoğu zaman tek başımıza verdiğimizi göstermiştir. Ancak feraset sahibi milletimiz her zaman devletinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz de sivil toplum örgütleri olarak bu aziz milletin bir parçası olmakla iftihar ediyoruz. Türkiye bir barış ülkesidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Yolumuza çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz."

Programdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli İrade Platformu'nun temsilcisi Mehmet Güney de,""Ülkemizin bağımsızlığını, varlığını önemseyen sivil toplum kuruluşları olarak dört çatı kuruluşumuzun şemsiyesi altında bulunan 1074 tane sivil toplum kuruluşu ile birlikte bu çalışmaya destek vermeye geldik. Bünyemizde bulunan arkadaşların çoğunluğu sivil olarak bir kısmı sağlık hizmetleri yapıyor, bir kısmı bayındırlık hizmetleri, barınma ve eğitim hizmetleri yapıyor. Kamu kuruluşlarıyla da iş birliği içerisindeyiz. Bugün buradaki 1074 tane kuruluşumuzun Anadolu'da da, 81 vilayette de aynı anda açıklamaları var. Üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza ahd ediyoruzö dedi.

Basın açıklamasının ardından programa katılanlarla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Katılımcılardan görüntüler

Hamza Akbulut'un açıklaması

-Mehmet Güney'in açıklaması

-Fotoğraf çekimi

-Genel ve detay görüntüler