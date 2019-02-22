Son Dakika Haberleri: Stk'lardan Başkan Aydın'a Ziyaret

Stk'lardan Başkan Aydın'a Ziyaret

1 saat önce

Sivas'ta faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Stk'lardan Başkan Aydın'a Ziyaret, System.String[]
Sivas'ta faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ı ilk ziyaret eden Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, Aydın'a kente hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Sanayi sitesinde yeni yapılan dükkanların bulunduğu bölüme Başkan Aydın'ın adını vermek istediklerini belirtti.

Aydın'ın, Sivas'ın çehresini değiştirdiğini aktaran Demirgil, "Özellikle alt geçitler, yollar, tünel gibi projeler şehrimize çok faydalı oldu. Bundan sonraki yaşantınızda bunun karşılığını muhakkak göreceksiniz. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Aydın ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şehrimizi daha ileriye taşıyabilmişsek ne mutlu bizlere. Sizlerin yapılanı takdir etmesi, umut ediyorum ki gelecek arkadaşımızın da şevkini artıracaktır. Biz de daha iyisini yapalım diyecektir. Sivas çok büyük bir değişim yaşadı. Hamdolsun bunu sizlerle birlikte başardık." açıklamasında bulundu.

Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve dernek yönetimi de Aydın'ı ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:30 Kaynak: AA

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