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STK'lardan Başkan Yavaş'a ziyaretler devam ediyor

4 saat önce

STK'lardan Başkan Yavaş'a ziyaretler devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaretleri devam ediyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaretleri devam ediyor.

STK'lardan Başkan Yavaş'a ziyaretler devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaretleri devam ediyor
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaretleri devam ediyor.
Başkentteki Devlet Kurumları, Bakanlıklarda görevli üst düzey bürokratlar, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler gibi toplumun farklı kesimlerinden oluşan "Yankı Dostluk Platformu", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
"Hesap verilebilir belediyecilik anlayışını benimsedik"
Başkan Yavaş, platformun Onursal Başkanı ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ile Yankı Dostluk Platformu Başkanı Yavuz Kaya'nın da aralarında bulunduğu heyetle Başkent ve Başkente dair projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kent yönetiminde şeffaflığı önemine vurgu yapan Başkan Yavaş, "Bizler hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını destekliyoruz. Tek başına hiçbir kararın alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Projelerimizi hayata geçirirken sizlere danışarak gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.
Yankı Dostluk Platform Başkanı Yavuz Kaya, "Yankı bir yayın olmanın yanı sıra dostları buluşturan, dostluk kapıları oluşturan misyonuna devam etmektedir. Devletimizin başkentinde dostluğun temsilcileri olmaya gayret etmekteyiz. Siyasetin birbirini yok etme savaşını bırakıp dost olma yarışına girmesini arzu etmekte ve özellikle bu konuda kendimize üstümüze düşeni yapmakta gayret etmekteyiz. Umuyorum bundan sonra sık sık beraber olacağız. Ankara ve Türkiye hizmet bekliyor. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
STK'lardan Başkan Yavaş'a ziyaretler devam ediyor
Mansur Yavaş, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
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