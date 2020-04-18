STK'lardan celp ve terhislere yönelik karara destek - Son Dakika

Korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) celp ve terhislerin ertelenmesine ilişkin alınan karara, sivil toplum kuruluşlarından (STK) destek geldi.



Özellikle silahlı kuvvetlerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen kuruluşların yetkilileri, yapılan çalışmanın "çok isabetli" olduğunu, aksi durumda oluşacak hareketliliğin hem toplum sağlığına hem de ülke güvenliğine olumsuz etkilerinin bulunabileceğini kaydetti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, korona virüs ile mücadelede alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu süreçte yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu, bundan dolayı da Nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesiyle birlikte Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik bir çalışma içinde olduklarını bildirmişti. Çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya geçerken, alınan karara sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.



Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Namık Kemal Çalışkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçmişte asker alma sistemi içinde terhislerin geciktirilmesi için uygulamaların olduğunu kaydetti. Uygulamaların sadece ülkelerin savunma ve güvenlik koşullarıyla ilgili olmayacağını, küresel büyüklükteki salgınlarda da olabileceğini kaydeden Çalışkan, "Salgınla ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde yaşananları görünce terhis ve celpleri ertelemeye yönelik bu kararın ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.



Sosyal hareketliliğin azaltılmasının salgına karşı alınacak tedbirlerin başında geldiğini ve bu konuda tüm yetkililerin açıklamalar yaptığının altını çizen Çalışkan, "Celp dediğimiz konu gençlerimizin vatani görevlerini yapmak için eğitim merkezilerine gitmesidir. Terhisi de bununla birlikte değerlendirin. Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar nedeniyle insanlarımızın büyük bölümü evlatlarını askere kendileri götürmek veya almak zorunda kalacak. Bu durum da büyük bir toplumsal hareketlilik anlamına geliyor. Oluşabilecek hareketlilik de salgına yönelik alınan tüm önlemlerin akamete uğraması anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışma, alınan bu karar çok doğrudur" aktarımında bulundu.



Terhis ertelenmesi kararının tezkere bekleyen Mehmetçikleri üzebileceğini söyleyen Çalışkan, toplumun sağlığı ve Türkiye'nin güvenliği için fedakarlık gösteren Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu yükseltmek için gerekli çalışmaların yapılacağına inandığını ifade etti.



"Zorunluluktan ortaya çıktı"



Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkan Hamza Dürgen ise celp ve terhis ertelemeye yönelik alınan kararı "çok isabetli bir karar" ifadelerini kullanarak nitelendirdi.



Bu tür bir çalışmanın zorunluluktan ortaya çıktığını kaydeden Dürgen, "Dünyanın her yerinde hareketlilik durdurulmuşken bizim ülkemizde de bu tür tedbirler almak toplum sağlığı ve ülke güvenliği açısından zorunluluk haline gelmiştir" dedi.



TSK'da korona virüsle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaların kamuoyunda olumlu yansımalarının olduğunu söyleyen Dürgen, "Bu sürecin devam ettirilmesi açısından böyle bir karar çok doğrudur. Bu salgının oluşturacağı olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerekiyor. Mehmetçiğimiz bir an önce ailesine kavuşmak isteyebilir. Ancak Bakanlığın görevi de Mehmetçiği ailesine sağlıklı bir şekilde kavuşturmaktır. Toplum sağlığı ve ülke güvenliği için bu yapılması gereken bir uygulama. Celpler ve terhisler ülke içinde büyük bir hareketliliğe neden oluyor. Ayrıca TSK gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde önemli görevleri, operasyonları yerine getiriyor. Dolayısıyla bu konuda çok daha hassas olunması gerekmektedir" şeklide konuştu.



TSK'da tayin ve atamalar da durduruldu



Yapılan çalışmanın yerinde olduğunu belirten Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Yakup Toprak da, sadece terhis ve celplerin değil, TSK'da subay, astsubay ve uzman çavuşların tayin, görevlendirme gibi faaliyetlerinin de durdurulduğunu bildirdi.



Söz konusu uygulamaların büyük bir hareketliliğe neden olduğunu vurgulayan Toprak, "Söz konusu uygulamalar büyük bir hareketliliğe neden oluyor. Bu durum da salgının yayılması konusunda çok önemli bir risk oluşturuyor. Böylesi olağanüstü durumlar olağanüstü tedbirleri de beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçmek için yapılan çalışmayı destekliyoruz. Bununla birlikte TSK'da görev yapan herkesin bu fedakarlığı göstererek bu sürecin atlatılmasına destek olması gerekir" diye konuştu. - ANKARA