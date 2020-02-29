STK'lardan İdlib açıklaması: "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan İdlib açıklaması: 'Devletimizin ve ordumuzun yanındayız' - Son Dakika

STK'lardan İdlib açıklaması: "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız"

6 saat önce

Samsun'da sivil toplum kuruluşları (STK) ortak bildiri yayımlayarak, "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız" mesajı verdi.

STK'lardan İdlib açıklaması:

Samsun'da sivil toplum kuruluşları (STK) ortak bildiri yayımlayarak, "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız" mesajı verdi.


Samsun'da sivil toplum kuruluşları ortak bir bildiri yayımlayarak, İdlib'den gelen şehit haberlerinden üzüntünü duyduklarını belirtti. Bildiride, "Bir arenaya dönüştürülen Suriye'de, ABD, İsrail ve Rusya'nın gerçekleştirmek istediği emperyalist amaçlar uğruna değil, sadece vatanımızın sınır güvenliğini sağlamak ve mazlumların can güvenliğini temin etmek üzere görev yapan şanlı askerlerimizin üzerine bomba yağdıracak gaflet, ihanet ve aymazlık içinde bulunan güçler hak ettikleri karşılığı misliyle alıyorlar" denildi.


"Gün, birlik ve beraberlik günü"


Sosyal medyanın sağduyulu bir şekilde kullanılması ve resmi açıklamalara itibara edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bu mesele, bugünün değil binlerce yılın meselesidir. Bu mesele, Türkiye'yi kendi çizdikleri sınırlara mahkum etmek isteyenlerin kirli oyunlarının meselesidir. Bu mesele hak ile batılın meselesidir. Bu mesele vatandır. ve söz konusu vatan ise gerisi bizim için teferruattır. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet ve ümmet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz milletimize sabrı cemil diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:10 Kaynak: İHA
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