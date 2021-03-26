STK'lardan İsrail'in Filistin'deki hukuksuz yerleşimlerine karşı birlikte hareket etme çağrısı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, MAZLUMDER, Özgür-Der, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in, Filistin topraklarında yürüttüğü işgal faaliyetlerini ve hukuksuz yerleşimleri durdurmak için uluslararası kamuoyuna birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkması politikası ele alındı. İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkarak, her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bıraktığını söyledi.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimlerinin "gayrimeşru" kabul edildiğini belirten Aydın, "İsrail'in sistemli işgal politikası sonucunda Doğu Kudüs'ün yüzde 35'i zorla istimlak edilmiş ve sadece yüzde 13'ünde Filistin yerleşimine müsaade edilmektedir. Yüzde 20 oranında olan yeşil alan ise Siyonistlerin elinde ve kontrolünde bulunmaktadır." dedi.

Aydın, İsrail'in "hukuksuz işlemleri" için uluslararası kamuoyu önünde yargılanması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hukuksuz işgal durdurulmalı, evlerin yıkımlarına son verilmeli, yeni ev yapma ve restorasyonun önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları ve adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Ramazan Beyhan ise İsrail'in, Filistin'i işgal sürecinin bir asırdır devam ettiğini, işgalin sonlandırılması için Müslümanların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in, Filistin topraklarında yürüttüğü işgal ve yıkım faaliyetlerine uluslararası kamuoyunun yıllardır sessiz kaldığını anlatan Beyhan, "Asrın anlaşması olarak lanse edilen projede Filistinlilere yer yok. Zorbacı Arap rejimleri ve uluslararası camia var ama Filistinli yok. Bu anlaşmaya rağmen evler yıkılıyor, inşaat yapılmasına izin verilmiyor. 10 milyonu aşkın Filistinlinin de vatanlarına dönmelerine izin verilmiyor." dedi

UMHD Başkanı Abdullah Resul Demir de insanların yaşadığı yerlerden başka bir yere zorla göç etmeye zorlanamayacağını ve seyahat hakkının engellenemeyeceğini belirtti.

Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin kendi vatanları olmasına rağmen "mülteci" gibi lanse edildiklerini aktaran Demir, İsrail'in tehcir ve işgal politikalarına son vermemesi durumunda binlerce Filistinlinin daha ülkelerinden göç etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer ise Kudüslü Filistinlilerin siyasal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini, gelecek seçimlerde Kudüs'te yaşayanların oy kullanabilmesi amacıyla sandık kurulması için Türkiye ve uluslararası kamuoyunun çalışma yapmasının zorunlu olduğunu bildirdi.