STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri - Son Dakika
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STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri

17.12.2021 16:32

STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bildiri yayımladı KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile acılar yaşamasını...

STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bildiri yayımladı

KMTSO Başkanı Balcıoğlu:

"Ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile acılar yaşamasını istemiyoruz"

"Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha ileri demokrasi, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 1978 yılı Aralık ayında meydana gelen olaylarla ilgili olarak Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde basın toplantısı düzenleyerek ortak bildiri yayınladı. Bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile acılar yaşamasını istemiyoruz" dedi.

Oda fuaye salonunda düzenlenen toplantıda bildiriyi okuyan Başkan Balcıoğlu, "Kahramanmaraş farklı kültürlerin ve her din ve felsefeden insanların bir arada yaşama erdemine sahip olduğu kadim şehirlerin başında gelir" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan her vatandaşın Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Anadolu'ya örnek Maraş kahramanlığını; Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Türkmeni, Çerkezi el ve gönül birliği ile dün olduğu gibi bugün de ortaya koymuştur. Hiçbir Kahramanmaraşlının tasvip etmediği, 1978 Aralık ayında yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. Hepimizi derinden yaralayan '1978 Olaylarının acısı 43 yıldır yüreğimizdedir. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisiyle, tasavvufuyla burası canların can olduğu, kardeşliğin sel olduğu topraklardır" dedi.

Başkan Balcıoğludaha sonra şunları kaydetti:

"1978 Olayları'nın istismarını da hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha ileri demokrasi, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Bizler, aşağıda imzaları bulunan Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak '1978 Olayları'nda hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz" dedi.

Basın toplantısına; AK Parti, MHP ve CHP il başkanları ile sivil toplum kuruluşları, çeşitli vakıf ve dernek temsilcileri katıldı.

STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri
STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri
STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: STK'lardan Maraş Olayları'nın 43'üncü yılında bildiri - Son Dakika
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