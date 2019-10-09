Son Dakika Haberleri: STK'lardan Milletvekillerine 'Savaşa Hayır' Çağrısı
Son Dakika Güncel STK'lardan Milletvekillerine 'Savaşa Hayır' Çağrısı

STK'lardan Milletvekillerine 'Savaşa Hayır' Çağrısı

45 dakika önce

Diyarbakır'daki bir grup sendika, dernek ve meslek örgütü, TBMM'de görüşülen Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı.

Diyarbakır'daki bir grup sendika, dernek ve meslek örgütü, TBMM'de görüşülen Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı

STK'lardan Milletvekillerine 'Savaşa Hayır' Çağrısı

Diyarbakır, Sendika, Irak, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 
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