STK'lardan Milletvekillerine 'Savaşa Hayır' Çağrısı
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Diyarbakır'daki bir grup sendika, dernek ve meslek örgütü, TBMM'de görüşülen Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı.
Diyarbakır'daki bir grup sendika, dernek ve meslek örgütü, TBMM'de görüşülen Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06
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