STK'lardan örnek davranış - Son Dakika

Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Derneği (BÜSTKİD), Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 6 adet kulübe bağışında bulundu.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kulübe ve barınakta kullanılmak üzere gazete bağışında da bulunan BÜSTKİD, barınaktaki köpeklere sıcak ve konforlu bir yuvada yaşama imkanı sağladı. Soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceklerini belirten BÜSTKİD üyeleri, kulübe bağışını sürdürecek.



"Dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum"



BÜSTKİD üyelerinin bağışlarını teslim alan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, "BÜSTKİD sosyal sorumluluk projesi kapsamında barınağımıza 6 adet kulübe bağışında bulundu. Bu sayıyı 50'ye tamamlayacaklarını belirttiler. Ne kadar duyarlı olduklarını görebiliyoruz. Dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum. Barınaktaki kulübelerin yenilenmesi bizi mutlu etti. Kedi ve köpeklerimiz soğuk kış aylarında üşümeden konforlu bir şekilde yuvalarında uyuyabilecek" ifadesini kullandı. - İSTANBUL