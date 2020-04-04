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STK'lardan ortak açıklama: "'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa...
6 saat önce
STK'lardan ortak açıklama: "'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde' faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir.
STK'lardan ortak açıklama: "'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde' faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:21 Kaynak: İHA
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