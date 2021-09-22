STK'lardan Özcoşar'a Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı M. Şerif Öter, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve beraberlerindeki heyet, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ı makamında ziyaret etti.

Mardin için hayal olan Tıp Fakültesinin kurulması noktasında MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ıntakdire şayan bir özveri ile çalıştıklarına bizatihi şahit olduklarını belirten Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı M. Şerif Öter;

" Sayın Rektörümüz, göreve geldiği günden itibaren Mardin Artuklu Üniversitesine yeni bir vizyon kazandırdı.Halkımız için hayal olan tıp fakültesini çok kısa bir sürede şehrimize, üniversitemize kazandırılmasında öncü oldu. Olağanüstü bir gayret ile gece gündüz demeden yaptığı çalışmalara şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tıp Fakültesinin kurulmasının hemen ardından Mardin Devlet Hastanemiz'Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürüldü.Üniversitemizin, bunun gibi daha nice güzel çalışmaları şehre kazandıracağına eminiz." dedi.

Toplumsal Dayanışma Federasyonu ve federasyon içerisinde yer alan66 dernek ile birlikte, tüm Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 'nın Özçoşar'a yaptıkları veyapacakları tüm çalışmalar için tam destek verdiğini ifade eden Şerif Öter,MAÜ Rektörü İbrahim Özcoşar'ınözverili çalışmalarına sahip çıkmayı bir borç bildiklerini söyledi.

Öter, Özcoşar'ın Mardin Artuklu Üniversitesi'nin vizyonunu yükselterek Türkiye'nin önemli sıralamaların da yer almasını sağlayacağı günlerin yakın olduğunu ifade ederek, tüm dernek ve federasyon adına MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a plâket takdim ettiklerini belirtti.